Saiba por que Kannemann não foi utilizado contra o Botafogo

Kannemann viajou ao Rio, mas não teve condição de jogar contra o Botafogo. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos, na noite deste sábado (22), em jogo no qual Mano Menezes optou por preservar alguns titulares, casos de Amuzu e Arthur, que nem que sequer viajaram ao Rio de Janeiro.

Chamou a atenção, porém, o fato de Kannemann, que não havia jogado contra o Vasco, no meio de semana, ficar no banco e não ser chamado quando Noriega sofreu lesão no segundo tempo. O motivo apontado foi de que o argentino apresentou sintomas gripais e não tinha condições de atuar.

— Kannemann não pôde ir para o jogo. Não teve condição. Ele foi ao banco para estar, mas não tinha condição de jogar — explicou Mano em sua entrevista coletiva.

Noriega e Gustavo Martins formaram a dupla de zaga contra o Botafogo. Viery entrou no segundo tempo após o peruano sofrer lesão no tornozelo.

A tendência é de que Noriega não tenha condição de enfrentar o Palmeiras, na terça-feira (25). Gustavo Martins recebeu o terceiro amarelo no Rio de Janeiro e cumprirá suspensão.

Assim, Jemerson passa a ser o único zagueiro destro à disposição de Mano Menezes para a partida. Ele também conta com os canhotos Wagner Leonardo, que volta após suspensão, e Viery. Kannemann será reavaliado.