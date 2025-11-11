Roger Guedes revela detalhes sobre negociação com o Grêmio: "Sonho da minha família"

Roger Guedes defende o Al Rayyan, do Catar. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Alvo do Grêmio na janela de transferências do meio de 2025, Roger Guedes confirmou as propostas feita pelo clube por sua contratação. Em entrevista à ESPN, o atacante disse que vestir a camisa do clube realizaria o sonho de seus familiares.

Em entrevista ao programa Fala a Fonte, da ESPN, o atacante comentou a investida gremista em sua contratação. Roger afirmou que o Al Rayyan, do Catar, rejeitou "duas ou três ofertas".

— O presidente acabou optando por não me liberar. E da minha parte, fiquei muito feliz com esse reconhecimento da parte do Grêmio. Sempre falei, nunca neguei da minha família. Acredito que possa ser um sonho da minha família um dia eu vestir a camisa do Grêmio. Mas é uma coisa que eles me pedem também. A gente sabe que no mundo do futebol a gente tá cada dia num lugar. É muito rápido o futebol — comentou.

Concorrência portuguesa

O jogador diz que deixa a "porta aberta" para voltar ao Brasil. E que além de propostas do Grêmio, recebeu sondagens de outras equipes. Mas que só o Tricolor oficializou uma oferta.

— Posso falar 100% é do Grêmio, porque chegou aqui no clube, mas como eu falei, teve do Benfica, teve sondagens. Eles acabaram conversando com o meu empresário e tal, mas a proposta oficial só houve do Grêmio mesmo — afirmou.

Valores da oferta tricolor

Com auxílio de Marcelo Marques, o clube gaúcho fez oferta de cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 63 milhões, e mais bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em metas esportivas.