Responsável por decretar a vitória contra o Vasco, Amuzu vibra com momento no Grêmio: "Minha mente está livre"

Amuzu marcou aos 38 minutos do segundo tempo na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos destaques da partida, Amuzu foi o responsável por decretar a vitória do Grêmio sobre o Vasco, pela 34ª rodada do Brasileirão, nesta quarta (19). O Tricolor venceu por 2 a 0 na Arena — o primeiro gol foi marcado por Carlos Vinícius.

O chute certeiro do atacante belga veio aos 38 minutos da etapa final. Em boa fase, Amuzu balançou as redes com categoria: após pifada de Dodi, ele percorreu com a bola e teve calma para bater colocado, no canto do gol de Léo Jardim.

Em entrevista na saída de campo, ao avaliar o resultado, o atacante destacou seu bom momento com a camisa gremista. No clube desde o Gauchão, ele passou ganhar sequência com Mano Menezes apenas no mês passado.

— Nós fizemos muito como time, foi um jogo importante e ganhamos os três pontos. Eu sigo o mesmo, eu estou trabalhando mais duro e minha mente está livre. Então se você está livre na sua mente, eu acho que o resto dá certo — disse.

Sobre o gol, comemorou:

— Foi um bom passe do Dodi. Eu tinha um pouco de espaço, então eu tentei avançar e marcar colocado, na segunda trave. Estou feliz pelo gol.