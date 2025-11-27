Representante de Hulk se manifesta sobre interesse do Grêmio e não descarta saída do Atlético-MG

Jogador ainda tem contrato em vigor com o Atlético-MG. Pedro Souza / Atlético-MG,Divulgação

Com contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026, o atacante Hulk pode ter a saída antecipada do clube mineiro. Nos últimos dias, ganhou força a chance de uma possível chegada ao Grêmio para a próxima temporada.

A representante do jogador, Marisa Alija, conversou com o ge.globo, e falou sobre o futuro de Hulk. Ela disse que ainda não houve conversas com o Atlético-MG para uma renovação e que, portanto, uma saída antecipada não está descartada.

— Não tivemos nenhum contato do Atlético no sentido de sentar e falar sobre o contrato dele. Vou repetir o que falei para o presidente: 'Se o Atlético tiver interesse em negociar o Hulk, não tem problema nenhum, sentaremos e resolveremos — afirmou ao ge.globo.

E o Grêmio?

Sobre o interesse do Grêmio, Marisa negou que tenha chegado qualquer tipo de proposta oficial. Mas afirmou que "sondagens" sempre acontecem, e que Hulk tem cláusula de prorrogação de contrato por meta por mais um ano.

— Hulk tem contrato até dezembro de 2026, com cláusula de prorrogação por meta pra mais um ano. Jamais daria ok para proposta alguma, mesmo se ela tivesse chegado — assegurou.

De acordo com ela, sempre que chegaram propostas por Hulk, elas foram apresentadas ao Galo: