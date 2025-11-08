Renovar ou não com patrocinador máster? Veja os planos de Odorico Roman para o Grêmio

Novo presidente do Grêmio, Odorico Roman participou nesta sexta-feira (7) de uma entrevista no Show Dos Esportes, na Rádio Gaúcha e no Youtube de GZH.
Um dos temas abordados foi a questão do patrocinador máster. A Alfa, que ocupa este espaço no momento, vive imbróglio com o clube.
Odorico avalia o mercado como "dominado por casas de apostas', considera mais prudente renegociar e manter o vínculo com a Alfa, evitando descontinuidade e preservando a estabilidade financeira do clube.
Confira o que disse Odorico
Odorico Roman
— O mercado de patrocínios no futebol está dominado pelas bets, não tem como fugir disso. Eu penso que o melhor para o Grêmio seria que essa situação com a Alfa fosse solucionada, para não ter uma descontinuidade. Até porque nós temos a informação de que obter um novo patrocinador agora não seria uma coisa muito simples.
— Nesse momento, eu preferiria que se acertasse com a Alfa e a gente seguisse. Porém, respondendo essa questão que tu colocaste, eu penso que o Grêmio pode, sim, ter um patrocinador diferente, embora exista essa cultura cristalizada no mercado de que tem que patrocinar os dois, já houve época que não era assim.
