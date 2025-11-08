Saiba tudo o que os candidatos à presidência do Grêmio falaram no "Show dos Esportes"

Caleffi e Odorico disputarão neste sábado quem será o novo presidente do clube. André Ávila / Agencia RBS

Às vésperas da eleição presidencial do Grêmio, que ocorre neste sábado (8), os candidatos Paulo Caleffi e Odorico Roman concederam entrevistas exclusivas no programa Show dos Esportes, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH.

Reforços para 2026, continuidade ou não de Mano Menezes, contrato com patrocinadora máster, Gauchão e outros temas foram questionados por repórteres e comunicadores do Esporte da RBS e respondidos pelos dois candidatos.

Confira o que o foi falado nas entrevistas:

VÍDEO: veja as entrevistas na íntegra:



Como será a eleição para presidente do Grêmio:

Neste sábado (8), ocorre a eleição para definir quem irá comandar o Grêmio durante o triênio 2026-2028.

Paulo Caleffi, da Chapa 1, e Odorico Roman, da Chapa 2, são os candidatos na disputa.

A votação estará aberta entre 10h e 17h, podendo ser realizada de forma presencial, no Portão A (lado oeste, acesso pela rampa oeste) da Arena, ou online, pelo link votacao.gremio.net. Estima-se que cerca de 39 mil sócios estejam aptos a votar.

Quem pode votar:

Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Isso significa que as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.

Como acompanhar a eleição:

Os gremistas podem acompanhar a eleição do Grêmio em GZH, tanto no site quanto no YouTube a partir das 10h. Além disso, a Rádio Gaúcha começa a partir das 14h, no programa Central do Torcedor, a repercutir as principais informações sobre o pleito.