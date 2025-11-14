Reforço na bola aérea, retorno de líder e "segunda chance": as novidades do Grêmio contra o Vasco

Marcos Rocha é reforço para a retomada do Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

As mudanças preparadas no Grêmio para encarar o Vasco, na quarta (19), estão na defesa e no meio-campo.

Na zaga, é preparada uma alteração que deve reforçar a bola aérea do time, mas pode causar desentrosamento.

Na seleção peruana, Erick Noriega e ficará fora pela primeira vez de uma partida desde que estreou pelo Tricolor. Da estreia contra o Flamengo, no dia 31 de agosto, até hoje, foram 13 jogos consecutivos como titular.

Bola aérea

A avaliação interna é de que o sistema defensivo encaixou com o peruano na zaga, reduzindo a média de gols sofridos da equipe. A última vez em que o atleta deixou o setor e atuou como volante foi na derrota por 4 a 0 para o Bahia. Por isso, pode ser necessária uma readaptação no setor.

Por outro lado, o ingresso de Gustavo Martins reforça a bola aérea ofensiva. Segundo dados do site de estatísticas Sofascore, o garoto de 23 anos vence duas a cada três disputas pelo alto, enquanto o peruano leva a melhor nos duelos pelo chão.

Retorno do veterano

Já na lateral, o destaque é a volta de Marcos Rocha, recuperado de lesão. Líder do grupo e "quase" invicto como titular na temporada, o atleta tem retorno exaltado pela qualidade no passe e pelos seus números.

Com o ex-palmeirense iniciando, a única derrota gremista foi a goleada sofrida por 4 a 0 para o Bahia, quando o jogador foi substituído ainda aos 18 minutos do primeiro tempo por lesão muscular. A exceção deste jogo atípico, o defensor foi titular em seis partidas, com três vitórias, três empates e nenhuma derrota.

Quem entra no meio?

Por fim, há um desfalque importante no meio-campo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Edenilson está fora do confronto.

E o seu substituto muito provavelmente será um jogador que receberá uma segunda chance para conquistar Mano Menezes. Pouco aproveitados pelo treinador, Cristaldo e Monsalve disputam a vaga.

No mais, a base deve ser mantida. O provável tricolor tem: Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Cristaldo (Monsalve); Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.