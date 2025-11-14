Grêmio

Mudanças na defesa
Notícia

Reforço na bola aérea, retorno de líder e "segunda chance": as novidades do Grêmio contra o Vasco

Sem Noriega, que está com a seleção peruana, Gustavo Martins deve ser titular na zaga; Mano Menezes tem ainda desfalque no meio e retorno importante na lateral

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS