Quem deve substituir Carlos Vinícius e Amuzu no jogo entre Grêmio e Fluminense

Carlos Vinícius e Amuzu não enfrentam o Fluminense. Jeff Botega / Agencia RBS

Para enfrentar o Fluminense, na próxima terça-feira (2), o Grêmio tem dois desfalques titulares do ataque: Carlos Vinícius e Amuzu, suspensos. Mano Menezes tem mais três atividades para definir quem os substitui.

O centroavante deve ser André Henrique. Ele foi a opção do treinador para a posição quando o titular foi preservado da partida contra o Botafogo, no último sábado (22), e marcou gol.

Outras duas opções, mas pouco prováveis, são Aravena e Jardiel. O chileno já foi improvisado na última peça do ataque, enquanto o jovem das categorias de base não atua pelo time principal desde setembro.

Para o lado esquerdo, a escolha deve ser pelo antigo titular: Willian. Recuperado de fratura no pé, o atacante voltou a jogar na última partida, contra o Palmeiras, e ficou em campo por todo o segundo tempo. Ele só não deve iniciar a partida caso ainda não tenha bom condicionamento físico.

Alysson e Aravena também poderiam ganhar a posição, com Pavon do outro lado. Contra o Botafogo, a escolha foi por Lucas Esteves, mas este deve substituir o suspenso Marlon na lateral.

Outras dúvidas

Por ora, Kannemann e Marlon, punidos pelo STJD, também são baixas. O departamento jurídico do clube trabalha para conseguir uma liberação dos dois.

No caso do zagueiro, existe uma divergência de entendimento entre Grêmio e STJD. Expulso contra o Bragantino por agressão, o argentino cumpriu suspensão automática. Agora, ele foi penalizado em um jogo por declarações contra a arbitragem. Para o Tribunal, ele deve cumprir mais uma partida de gancho, enquanto o Tricolor entende que a pena já foi paga.

O lateral foi punido com dois jogos de suspensão, desfalcando o time nas últimas rodadas do Brasileirão. O departamento jurídico tenta um efeito suspensivo para liberar Marlon para o jogo contra o Fluminense.