Quatro atletas do Grêmio são convocados para a seleção brasileira sub-16

Será a primeira oportunidade de Vitão na seleção brasileira. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A seleção brasileira sub-16 contará com um quarteto gremista. O goleiro Vitão, os zagueiros David Brendo e Richard, além do atacante Benjamin, foram chamados para defender o Brasil em dois amistosos.

Ambos os jogos são contra o Paraguai, marcados para os dias 8 e 11 de dezembro, em Ypané, país vizinho. Os duelos fazem parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano de 2026.

Benjamin é o mais experiente do grupo em convocações. Destaque do Grêmio ao longo da temporada, o atacante já havia sido lembrado outras três vezes neste ano e estreou pela seleção em maio. Ele integra o elenco que conquistou o Gauchão Sub-17 e ficou com o vice no Brasileirão da categoria.

Para Vitão, David Brendo e Richard, esta é a primeira oportunidade com a camisa amarelinha. O trio tem trajetória semelhante no clube: todos chegaram ao Grêmio ainda pela Escola de Futebol do CT Cristal e evoluíram pelas categorias de base.

Vitão está no Tricolor desde 2018, quando ingressou no Sub-9. David Brendo e Benjamin desembarcaram no clube em 2021, para o Sub-12, enquanto Richard chegou em 2022, no Sub-13. Eles estarão a serviço da seleção entre 5 e 12 de dezembro.