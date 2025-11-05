Qual é o retrospecto de Grêmio e Cruzeiro na Arena?

Carballo marcou um dos gols do Grêmio em 2023. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Grêmio recebe o Cruzeiro a partir das 20h desta quarta-feira (5). A partida da 32ª rodada do Brasileirão será a 13ª entre os dois clubes na Arena desde a inaguração do estádio gremista.

Dono da casa, o Tricolor tem vantagem no confronto. O primeiro jogo entre os dois times na Arena foi em 2013. De lá para cá, são seis vitórias gremistas, quatro empates e apenas duas vitórias dos mineiros.

No ano passado, em virtude da enchente que inundou Porto Alegre, a partida foi realizada em Caxias do Sul, no estádio Centenário. A Raposa fez 2 a 0 e quase provocou a demissão do técnico Renato Portaluppi.

Na última partida entre as duas equipes em Porto Alegre, o Grêmio fez 3 a 0. Sob o comando de Luis Suárez, que fez um gol e deu uma assistência, o Tricolor voltou ao G-4 do Brasileirão. Carballo e Pepê completaram o placar.

Os confrontos entre Grêmio e Cruzeiro na Arena

2013

Grêmio 3x1 Cruzeiro - Brasileirão

2014

Grêmio 1x2 Cruzeiro - Brasileirão

2015

Grêmio 1x0 Cruzeiro - Brasileirão

2016

Grêmio 2x0 Cruzeiro - Brasileirão

Grêmio 0x0 Cruzeiro - Copa do Brasil

2017

Grêmio 1x0 Cruzeiro - Copa do Brasil

Grêmio 0x1 Cruzeiro - Brasileirão

2018

Grêmio 1x1 Cruzeiro - Brasileirão

2019

Grêmio 2x0 Cruzeiro - Brasileirão

2022

Grêmio 2x2 Cruzeiro - Série B

2023

Grêmio 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil

Grêmio 3x0 Cruzeiro - Brasileirão