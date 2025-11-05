Qual é o retrospecto de Grêmio e Cruzeiro na Arena?

O Grêmio recebe o Cruzeiro a partir das 20h desta quarta-feira (5). A partida da 32ª rodada do Brasileirão será a 13ª entre os dois clubes na Arena desde a inaguração do estádio gremista.
Dono da casa, o Tricolor tem vantagem no confronto. O primeiro jogo entre os dois times na Arena foi em 2013. De lá para cá, são seis vitórias gremistas, quatro empates e apenas duas vitórias dos mineiros.
No ano passado, em virtude da enchente que inundou Porto Alegre, a partida foi realizada em Caxias do Sul, no estádio Centenário. A Raposa fez 2 a 0 e quase provocou a demissão do técnico Renato Portaluppi.
Na última partida entre as duas equipes em Porto Alegre, o Grêmio fez 3 a 0. Sob o comando de Luis Suárez, que fez um gol e deu uma assistência, o Tricolor voltou ao G-4 do Brasileirão. Carballo e Pepê completaram o placar.
Os confrontos entre Grêmio e Cruzeiro na Arena
2013
- Grêmio 3x1 Cruzeiro - Brasileirão
2014
- Grêmio 1x2 Cruzeiro - Brasileirão
2015
- Grêmio 1x0 Cruzeiro - Brasileirão
2016
- Grêmio 2x0 Cruzeiro - Brasileirão
- Grêmio 0x0 Cruzeiro - Copa do Brasil
2017
- Grêmio 1x0 Cruzeiro - Copa do Brasil
- Grêmio 0x1 Cruzeiro - Brasileirão
2018
- Grêmio 1x1 Cruzeiro - Brasileirão
2019
- Grêmio 2x0 Cruzeiro - Brasileirão
2022
- Grêmio 2x2 Cruzeiro - Série B
2023
- Grêmio 1x1 Cruzeiro - Copa do Brasil
- Grêmio 3x0 Cruzeiro - Brasileirão
