Quais as chances e os cenários para o Grêmio disputar a Libertadores em 2026

Mano Menezes tenta levar o Grêmio para a Libertadores. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória contra o Vasco afastou o Grêmio da zona de rebaixamento e recolocou o clube na zona da Sul-Americana. Porém, o sonho de chegar à Libertadores, apesar de distante, segue vivo na Arena.

O Tricolor sabe que precisará somar pontos nas últimas quatro rodadas para ultrapassar os concorrentes. Além disso, terá de torcer para dois times na Copa do Brasil e pelo Atlético-MG na final da Sul-Americana.

O Brasileirão disponibiliza quatro vagas diretas e duas indiretas, formando o G-6. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula probabilidades no futebol brasileiro, estima que a chance de o Grêmio disputar a Libertadores via G-6 é de 0,12%.

Entretanto, o G-7 é uma realidade em virtude da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que também disputam o título do Brasileirão. Atualmente, a distância do Grêmio para o sétimo colocado é de 11 pontos, e o Tricolor disputará apenas mais 12.

Condições para o G-8

Para que haja o G-8, duas condições são necessárias. O campeão da Copa do Brasil precisará terminar entre os sete primeiros. Assim, a torcida gremista deverá ser para Cruzeiro ou Fluminense que encaram, respectivamente, Corinthians e Vasco.

Outra possibilidade é que o Atlético-MG conquiste o título da Sul-Americana e termine no G-7 do Brasileirão. O Galo enfrentará o Lanús neste sábado (22).

Quantos pontos são necessários?

Uma projeção de momento seria buscar entre nove e 10 pontos para sonhar com a vaga na Libertadores. Ainda há o cenário para um possível G-9.

Para isso, Cruzeiro ou Fluminense precisariam ganhar a Copa do Brasil, e o Atlético-MG a Sul-Americana. Além disso, os dois campeões precisariam terminar entre os oito primeiros do Brasileirão. Desta forma, o nono colocado iria para a pré-Libertadores.

Próximos jogos

Os quatro últimos jogos do Grêmio na temporada são contra: Botafogo, no Rio de Janeiro, Palmeiras e Fluminense, na Arena, e contra o Sport, em Recife.

O Tricolor precisa secar São Paulo, Corinthians e Bragantino. Atualmente, o time de Mano Menezes tem dois pontos a menos do que os três clubes paulistas.