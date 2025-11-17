Presidente eleito do Grêmio acerta permanência de Felipão para 2026

Felipão voltou ao clube em abril de 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma conversa entre Odorico Roman, presidente eleito do Grêmio, e Luiz Felipe Scolari sacramentou a permanência do ídolo para a próxima temporada. Felipão seguirá como coordenador técnico, função retomada no clube como alicerce do Departamento de Futebol.

Na campanha presidencial, Odorico já tinha indicado que desejava contar com um “manager” e tinha elogiado a presença de Felipão, contratado em abril pela primeira vez para executar a função no clube.

A experiência e vivência de Felipão nos bastidores colaborará na transição, já que todo o Departamento de Futebol será modificado pela troca de gestão. Por exemplo, o executivo escolhido para substituir Luís Vagner Vivian é Paulo Pelaipe, hoje no Cruzeiro, mas com vasta experiência no mercado e no próprio Tricolor.

Categorias de base

Felipão é figura frequente nos treinos do CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, casa da base. Ele foi consultado e deu aval na utilização de alguns jovens nos últimos meses.