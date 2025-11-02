Por sonho de Libertadores, Grêmio enfrenta o Corinthians 

Arthur é uma das apostas do Grêmio contra o Corinthians. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio tentará quebrar uma sequência incômoda neste domingo (2), às 16h, na Arena do Corinthians. São 10 jogos sem vitórias contra o time paulista em sua casa. Além da chance de interromper a invencibilidade dos paulistas, a partida valida pela 31ª rodada do Brasileirão é a chance de se aproximar novamente do G-6. Empatados com 39 pontos, o time treinado por Dorival Júnior leva vantagem no saldo de gols, ambos brigam pelo objetivo de retornarem à Libertadores de 2026.

Mesmo com alguns desfalques importantes, como Marcos Rocha e Willian, Mano Menezes terá uma chance quase inédita no Brasileirão. Depois de quatro meses, o técnico poderá repetir um time de uma jogo para o outro. A última vez que isso aconteceu foi no primeiro turno. E também aconteceu de uma partida contra o Juventude para o jogo contra o Corinthians.

Desta vez, no entanto, a perspectiva entusiasma mais o torcedor. O rendimento contra a equipe da Serra na última rodada foi um dos melhores do time na competição. Agora, contra um adversário da mesma prateleira que o Grêmio, Mano entende que o confronto permitirá que as duas equipes joguem em modelos semelhantes.

— Quando você joga contra adversários que têm mais qualidade, o jogo exige um outro tipo de postura. Mas eu sempre penso que é melhor jogar com os que estão em cima da tabela. O jogo é diferente. Você tem repartido a responsabilidade de vencer. Eles jogam, mas eles também te deixam jogar. Se fosse algum tempo atrás, eu ia ficar mais preocupado. Mas como a nossa equipe está entregando um jogo melhor, está jogando um futebol melhor, acho que teremos grandes jogos aí pela frente. No domingo, contra o Corinthians, teremos um exemplo disso — opinou.

A única dúvida que Mano levará para a partida está na lateral-direita. O técnico conta com João Lucas, de boa atuação contra o Juventude, e com Gustavo Martins como alternativas. Caso opte pela improvisação do zagueiro na função, a estratégia priorizará a questão defensiva.

Cotado para assumir o Grêmio após a demissão de Gustavo Quinteros, Dorival terá alguns desfalques importante para a partida deste final de semana. Suspensos, Raniele e José Martínez não poderão ser utilizados. Breno Bidon, expulso contra o Vitória, também será ausência na lista de opções para o meio-campo da equipe.

Vitinho, ex-Inter e Flamengo, está lesionado e ficará de fora do confronto. Mas o Corinthians poderá contar com o retorno de Hugo Souza. Fora da viagem a Salvador por conta de uma lesão no ombro, o goleiro participou do treino da última sexta-feira (31) com os companheiros e deve retornar ao time titular.

Matheuzinho e Maycon, suspensos contra o Vitória, também reforçam a equipe paulista para a partida na Arena Corinthians.