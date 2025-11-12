Por onde anda Ramiro, ex-Grêmio

Um jogador que marcou seu nome na história do Grêmio. Ramiro foi um dos símbolos da mais recente era vitoriosa do clube. Hoje, aos 32 anos, vive pela segunda vez a experiência de jogar no Exterior.
Gaúcho de Gramado, o meia foi revelado pelo Juventude no início do anos de 2010. Chegou ao Tricolor para a temporada de 2013 e ficou até 2018. No período, viveu o auge da carreira, conquistando: Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), a Recopa Sul-Americana (2018) e o Gauchão (2018).
Carreira após o Grêmio
Ao deixar o Tricolor, Ramiro se transferiu para o Corinthians. Ficou no clube paulista por três temporadas, conquistando o Paulistão de 2019. Pelo Timão, foi emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, em 2021.
No ano seguinte, voltou a vestir azul, mas desta vez longe de Porto Alegre. Entre 2023 e 2024, jogou pelo Cruzeiro. Ao final do ano passado, com o fim do contrato com a equipe mineira, ficou livre no mercado.
Por onde anda hoje?
Multicampeão, Ramiro foi contratado pelo Dallas FC, dos Estados Unidos no início deste ano. Experiente, o meia é uma das lideranças do elenco e costuma usar a braçadeira de capitão. Desde fevereiro na equipe, soma três assistências em 33 partidas.
Tem como companheiro de posição outro ex-Grêmio. Trata-se de Kaick, revelado na base do Tricolor, que somou apenas uma partida pelos profissionais do Tricolor. O volante é um dos destaques do time de Ramiro, que também contava com Léo Chu até meados de 2025.
