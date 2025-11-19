Por onde anda Marcelinho Paraíba, ex-Grêmio

Marcelinho foi campeão da Copa do Brasil em 2001. Mauro Vieira, BD ZH, 19/9/2001

Como jogador, Marcelinho Paraíba foi praticamente um andarilho da bola. Mais de 1000 jogos e 348 gols marcaram a carreira do atacante nascido em Campina Grande, no estado que dá o apelido a ele. Foi no Grêmio, em 2001, que o camisa 10 conquistou seu título mais importante em nível nacional: a Copa do Brasil.

Antes de brilhar com a equipe de Tite no tetra da competição, passou pelo São Paulo e teve uma experiência no Olympique de Marseille.

Trajetória na casamata

Depois de se aposentar, em 2020, no Treze, da Paraíba, ele não abandonou o futebol e segue ligado ao esporte. Marcelinho tornou-se treinador, mas com passagens por equipes menores do futebol brasileiro.

Anúncio em dois clubes

Neste ano, chegou a treinar o Nacional-PB em três partidas e acumulou uma vitória, um empate e uma derrota. Ele viveu uma situação inusitada no começo da temporada.

O ex-jogador foi anunciado como técnico por dois clubes diferentes em um espaço de 15 horas. Primeiro, pelo Americano, do Rio de Janeiro. Depois, pelo Nacional.