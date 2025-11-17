Por onde anda Lucas Coelho, ex-centroavante do Grêmio 

Catarinense, o centroavante foi promovido ao time principal em 2013 por Renato Portaluppi. Mauro Vieira / Agencia RBS

Formado nas categorias de base do Grêmio, Lucas Coelho não correspondeu às expectativas da torcida. Catarinense, o centroavante foi promovido ao time principal em 2013 por Renato Portaluppi.

Somou quatro gol em 35 partidas entre aquela temporada e 2014. Nos anos seguintes, acumulou empréstimos para Goiás, Avaí e ABC.

Sem conquistas e com pouco brilho em campo, a passagem de Lucas Coelho pelo Grêmio é muito lembrada por uma briga com o ex-lateral Pará. Eles trocaram socos após uma dividida em um treinamento no CT Luiz Carvalho.

Retornou ao Tricolor em 2017 e fez um jogo com a equipe de transição na extinta Primeira Liga. Atuou por 90 minutos, mas não marcou gol. Rescindiu com o clube gaúcho na final daquele ano.

Depois, conviveu com lesões e rodou por equipes como Criciúma, Cruzeiro-RS, Hercílio Luz, Cascavel, Uberlândia, Londrina, Itabirito e Boa Esporte.

Por onde anda

Agora com 31 anos, Lucas Coelho toca sua vida longe dos gramados. Aposentado desde janeiro, o ex-atacante possui uma franquia de uma escola de idiomas, em Curitiba.

— Me vejo como um vencedor, mesmo que eu não tenha chegado no nível que eu esperava chegar quando surgi nas categorias de base do Grêmio — disse Lucas Coelho, ao anunciar sua aposentadoria.