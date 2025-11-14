Por onde anda Elano, ex-meia do Grêmio

A aposentadoria foi anunciada em novembro de 2016. Fernando Gomes / Agencia RBS

Você lembra dele? Jogador do Grêmio nas temporadas de 2012 e 2013, Elano pendurou as chuteiras há quase 10 anos e, atualmente, atua como coordenador técnico do Guarani.

Em dois anos, o meio-campista disputou 69 jogos, com 15 gols pelo Tricolor. Depois, transferiu-se para o Flamengo antes de acertar com o indiano Chennaiyin FC. Antes de encerrar a carreira, Elano ainda teve mais duas passagens pelo Santos.

A aposentadoria foi anunciada em novembro de 2016. À época, o jogador também passou por uma transição de carreira e virou auxiliar técnico do Santos.

— Quero agradecer ao presidente Modesto Roma Júnior e ao professor Dorival pela oportunidade de começar essa nova fase. O convite do presidente me trouxe muita paz para que eu encerrasse a carreira de jogador e comece a de auxiliar técnico — disse Elano, na época, em material divulgado pelo Santos.

Fora dos gramados, chegou a assumir o comando do Peixe de forma interina, em 2017. Depois, ainda foi treinador de Inter de Limeira, Figueirense, Ferroviária e Náutico antes de iniciar em uma nova função.

Desde maio deste ano, Elano atua como coordenador técnico do Guarani. Nas redes sociais, à época, ele valorizou a oportunidade recebida em Campinas.

— Em toda a minha vida, fui movido a grandes desafios e agora não será diferente. Com profissionalismo, inteligência, honestidade e união, confio que vamos dar motivos para o torcedor bugrino voltar a sorrir. Juntos, não vamos poupar esforços para escrever belas e novas páginas na gloriosa história do Bugre — escreveu Elano nas redes sociais.

O Guarani disputou a Série C, chegou a classificar-se ao quadrangular final, mas não conquistou o acesso à Segunda Divisão. O Bugre encerrou a sua participação na terceira colocação do Grupo C, que teve Ponte Preta e Náutico promovidos de divisão.