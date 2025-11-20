"Por mim, o Mano seria o treinador do Grêmio em 2026", afirma Felipão

Felipão deve seguir no Grêmio em 2026. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Felipão quer a permanência de Mano Menezes no Grêmio para a próxima temporada. Para o ídolo e atual coordenador-técnico do Tricolor, o treinador tem feito um "trabalho espetacular".

Em paralelo à reta final do Brasileirão, a direção eleita do clube já conversa tanto com Luiz Felipe Scolari quanto com Mano Menezes para encaminhar um acordo. Ambos devem seguir na equipe.

— Acho que o Mano tem feito um trabalho espetacular, pelo que eu noto dos treinos, daquilo que vivi como treinador, vejo que é um trabalho muito bom. Por mim, o Mano seria o treinador do Grêmio em 2026, tranquilamente — disse Felipão, em entrevista antes do jogo contra o Vasco, na Arena, nesta quarta (19).

E Edenilson?

Outro debate que tomou conta da torcida gremista nos últimos dias foi sobre a renovação de Edenilson. Conforme apurado por Zero Hora, o meio-campista, que completará 36 anos em dezembro, terá o contrato prorrogado por mais uma temporada com o clube.

— Ele deu muita estabilidade ao time do Grêmio. Algumas pessoas dizem: "Ah, O Felipão e o Mano gostam dele". Qualquer treinador gostaria do Edenilson. Ele é muito bom, muito organizador, muito sério, muito compenetrado. Nossa torcida tem que dar um pouco mais de alento ao Edenilson — elogiou Felipão.