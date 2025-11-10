Ponto valorizado e lições para a reta final: o saldo do empate do Grêmio em Fortaleza

Carlos Vinícius foi um dos destaques na partida no Castelão. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio conseguiu manter o torcedor atento ao Brasileirão. Mas não por um bom motivo. Depois do empate com o Fortaleza em 2 a 2, o Z-4 segue assombrando o clube. O bloco dos rebaixados ficou um pouco mais distante depois do ponto somado no Ceará e os resultados paralelos da 33ª rodada.

O problema é que o fantasma do rebaixamento segue ameaçador. Restam cinco jogos após a data Fifa para tentar transformar a apreensão em tranquilidade, com a confirmação de vaga à Copa Sul-Americana como prêmio de consolação.

O ponto de maior frustração com o empate contra um time do Z-4 foi como o resultado foi construído. Primeiro, o gol que deixou o Fortaleza foi fruto de um erro de Kannemann. A resposta da equipe no primeiro tempo garantiu a virada. E até a chance de ampliar o placar.

Mérito do adversário

Só que a apatia coletiva vista em campo na segunda etapa deu um susto, e pela explicação do auxiliar Sidnei Lobo, isso foi algo imposto pelo vice-lanterna do Brasileirão.

— São circunstâncias do jogo. Colocaram quatro jogadores na parte ofensiva. Como ficaram com a bola, e com a posse, nos incomodaram. É mérito da equipe do Fortaleza de buscar o resultado. Com essa vontade e determinação que nós temos, conseguiremos a vitória no próximo jogo — disse Sidnei, que comandou o time na beira do campo pela suspensão de Mano Menezes.

Marlon lamentou de forma mais veemente a atuação do time. O jogador reclamou dos problemas apresentados por ele e seus companheiros durante o Brasileirão.

— O futebol muitas vezes é injusto. A gente tem sido muito desatento no Brasileirão todo. E tivemos chances de matar o jogo e não fizemos. Valorizamos o ponto, mas queríamos ter voltado com o resultado positivo. A gente tem que ter noção do momento que estamos — afirmou.

Recuou demais?

Questionado sobre o recuo da equipe no segundo tempo, Sidnei Lobo afirmou que a estratégia montada por Mano não era essa. A postura mais acuada foi forçada pelo Fortaleza.

— Vamos considerar um resultado ruim. Seguramos o Fortaleza, mantivemos a distância sobre eles. Mas os nossos atletas ficaram indignados, viram possibilidade de vencermos. Os jogadores querem vencer sempre. Ali tem um adversário com qualidade também. Principalmente jogando em casa. Não foi por questão tática o nosso recuo. Foi mérito do Fortaleza — apontou.

Os jogadores e a comissão técnica terão folga até a próxima quarta. Suspenso, Edenilson será desfalque para o jogo contra o Vasco no dia 19 de novembro.