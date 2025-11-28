Peñarol comunica Grêmio sobre futuro de Arezo

Arezo retornou ao Peñarol. @oficialcap / Instagram / Divulgação

O Peñarol comunicou ao Grêmio que vai exercer a opção de compra de Matias Arezo. O atacante está emprestado ao clube uruguaio até o fim deste ano.

A reportagem de Zero Hora apurou que o comunicado foi feito pelo clube uruguaio nos últimos dias. Os detalhes do acordo devem ser definidos na próxima semana.

Valor

O contrato prevê que o Peñarol pague 4,5 milhões de euros para adquirir o jogador. O pagamento deve ser feito em cinco parcelas de 900 mil euros, com a primeira cota sendo paga no ato da efetivação da opção de compra.

O Grêmio se mostra disposto a reduzir o valor a receber para que o negócio seja concretizado. A gestão Alberto Guerra tem pressa para que o negócio seja concretizado com o pagamento da primeira parcela ainda antes da transferência do cargo a Odorico Roman.

Como funciona o acordo

Logo, nos próximos dias, o valor final do negócio será definido entre os clubes. Dono de 100% dos direitos econômicos, o Grêmio quer repassar 60% dos direitos aos uruguaios na venda.

Além disso, o Tricolor tem um acordo separado com o Boston River, do Uruguai. No acordo, o clube gaúcho se compromete a repassar 50% dos valores recebidos em negócios com Arezo.