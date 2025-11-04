Patrocinadora repete atraso nos pagamentos e Grêmio estuda alternativas

Empresa atrasou pagamento dos valores referentes aos meses de setembro e outubro. Grêmio / Divulgação

A Alfa, patrocinadora máster do Grêmio, não efetuou o pagamento dos valores referentes ao mês de outubro. Antes disso, o valor de setembro também não foi quitado. Sem receber o combinado, o clube estuda os próximos passos.

Anunciado em fevereiro, o patrocínio deveria injetar cerca de R$ 50 milhões no Grêmio por temporada. O acordo teria validade de três anos, com opção de renovação. Mas, por conta das dificuldades financeiras da empresa para honrar os compromissos, a rescisão passou a ser avaliada.

Quando o pagamento de outubro não foi realizado, a empresa justificou que passava por mudanças em sua estrutura administrativa, com a troca de um dos sócios. E que a situação seria normalizada, com o reestabelecimento dos pagamentos nos prazos acertados.

O planejamento apresentado ao Grêmio foi de que os valores atrasados seriam acertados em janeiro de 2026. Além do ressarcimento, a empresa também se comprometeria a arcar com os valores de juros dos empréstimos do período.

Um aporte feito por Celso Rigo ajudou o Grêmio a colocar em dia os salários de setembro dos jogadores do grupo principal. O prazo para pagamento dos valores de outubro é nesta quarta-feira (5).