Para romper com o Grêmio, patrocinadora impõe condição que também pode afetar o Inter; entenda

Tricolor deixou de receber os valores previstos para outubro e novembro. Jeff Botega / Agencia RBS

Após atrasos no pagamento referente aos dois últimos meses, Grêmio e Alfa, patrocinadora máster do clube desde fevereiro de 2025, conversam sobre a possibilidade de rompimento de contrato. As tratativas avançam, mas dependem de alguns fatores. Uma condição foi colocada pela Alfa para destravar a situação: a saída da marca também do Inter.

O Tricolor deixou de receber os valores previstos para outubro e novembro. Cada parcela pela exposição da empresa é de R$ 4 milhões. O Grêmio recorreu a empréstimos, com apoio do empresário Celso Rigo, para colocar em dia a folha salarial dos atletas.

Nos bastidores, a empresa já comunicou que atrasará a parcela de dezembro. A promessa é de que tudo será restabelecido até janeiro e com ressarcimento de eventuais custos adicionais de juros.

Tanto a gestão de Alberto Guerra, como a futura, de Odorico Roman, consideram o rompimento do contrato com a casa de apostas. Conversas foram iniciadas nos últimos dias, e a condição da patrocinadora envolve o Inter. A ideia inicial é de que a Alfa saia também do Colorado, já que o acerto é em “venda casada”.

O que o Inter diz

Procurado por Zero Hora, o Inter, que também teve atrasos no recebimento do patrocínio, alega não estar ciente da situação e que notificou a marca extrajudicialmente, solicitando recebimento em dia e explicações formais para a demora na quitação. Há um prazo, não revelado, para a resposta. Antes da rescisão, o Colorado analisa outras medidas.

Novo patrocínio

O Grêmio tem a preocupação adicional de conseguir um novo patrocínio na ordem de R$ 50 milhões anuais. A leitura no clube é de que o valor pode não ser alcançado por outras empresas. Por isso, o Tricolor tem cautela na abordagem do assunto.