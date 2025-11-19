Para afastar de vez risco do Z-4, Grêmio enfrenta o Vasco na Arena

Mano terá desfalques de Willian e Edenilson para montar o time do Grêmio contra o Vasco. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A 34ª rodada do Brasileirão reserva uma decisão inesperada para o Grêmio. Depois de conseguir abrir distância para o Z-4, a zona do rebaixamento voltou a assombrar. O risco de queda ainda está distante, mas presente. Por isso o jogo desta quarta-feira (19), às 21h30min, na Arena, contra o Vasco da Gama, ficou tão importante.

Uma vitória é praticamente a confirmação matemática de permanência. Uma derrota, no entanto, pode deixar o clube com apenas dois pontos de vantagem para o primeiro rebaixado no pior cenário possível.

Em 14º lugar, o Grêmio tenta olhar para cima nas últimas quatro rodadas que restarão após o jogo desta quarta. O próximo compromisso será o Botafogo, no gramado sintético do Nilton Santos. Depois serão dois jogos em casa, contra Palmeiras e Fluminense. A última rodada reserva o Sport, na Ilha do Retiro, no dia 7 de dezembro.

E como tem sido ao longo do ano, a expectativa de boas notícias não se confirmou para o confronto com o Vasco. Existia a esperança de que Willian poderia ser opção. O meia-atacante ainda não está pronto, segue em recuperação física após ter sofrido no quinto metatarso do pé direito no final de setembro.

Edenilson também será ausência. O camisa 8, de contrato renovado para 2026, está suspenso. Amuzu seguirá pelo lado esquerdo, com Cristaldo como meia central. A ponta direita deve ser de Alysson, mas o jovem perdeu alguns treinamentos nos últimos dias e Pavon foi a alternativa treinada pela comissão técnica.

Cristaldo de volta

O retorno do camisa 10 ao time traz também uma última oportunidade de redenção ao jogador. Uma questão que Mano abordou após a vitória do Grêmio sobre o Juventude, quando Carlos Vinícius marcou três vezes na vitória por 3 a 1.

— A construção de jogada tem dois aspectos muito importantes, a qualidade individual dos jogadores. Posso fazer muita coisa. Posso posicionar, trabalhar, mas sempre vai depender da qualidade individual do jogador. A bola vai estar no pé, ele vai dominar melhor, se ele dominar melhor no segundo toque, ele já pode fazer uma jogada de construção. Já estamos melhorando e a questão da confiança também já abordei antes. E a outra é a partir daí você poder construir — explicou o técnico.

Mudanças defensivas

Além das dificuldades no setor ofensivo, Mano promoverá mudanças na defesa. Kannemann perdeu a vaga para Wagner Leonardo. O ex-defensor do Vitória terá a parceria de Gustavo Martins. A boa notícia é o retorno de Marcos Rocha, recuperado de lesão muscular ao setor.

Em situação um pouco melhor que o Grêmio, o Vasco tem 42 pontos na tabela. O clube carioca tenta somar os três pontos em Porto Alegre para concentrar seu foco na disputa das semifinais da Copa do Brasil. O adversário será o Fluminense, no dia 11 de dezembro.

Assim como o Tricolor, o time visitante na Arena também terá desfalques importantes. Os colombianos Carlos Cuesta e Andrés Gómez não viajaram a Porto Alegre. Os dois estavam com a seleção do seu país para a partida da noite de terça-feira (18), contra a Austrália. O lateral-direito Paulo Henrique também está fora da partida. Com a Seleção Brasileira, o jogador forçou o cartão amarelo para não perder mais jogos na reta final da competição.