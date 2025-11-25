Palmeiras poupa 11 jogadores de peso e terá equipe alternativa contra o Grêmio; veja nomes

Com foco na final da Libertadores, marcada para sábado (29), em Lima, no Peru, o Palmeiras desembarca em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira (21h30min), pelo Brasileirão, com uma equipe alternativa. 11 jogadores permaneceram em São Paulo, seguindo um cronograma de treinos na Academia de Futebol.
Ficaram na capital paulista nomes de peso do time titular: Carlos Miguel; Piquerez e Khellven; Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs; Andreas Pereira e Raphael Veiga; além de Flaco López, Allan e Vitor Roque. A estratégia indica que todos eles tendem a formar a base do time que enfrentará o Flamengo na decisão continental.
Para a partida contra o Grêmio, Abel Ferreira deve mandar a campo: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez e Mauricio; Felipe Anderson; Sosa e Bruno Rodrigues.
Válido pela 35ª rodada, o duelo na Arena pode definir o título do Brasileirão. Em caso de derrota para o Tricolor e vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.
A delegação palmeirense segue viagem direto de Porto Alegre para o Peru, na quarta-feira (26) à tarde, quando os atletas que ficaram em treinamento se juntarão ao grupo em Lima.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.