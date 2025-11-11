Pai de Carballo revela detalhes de desacerto com Nacional-URU: "Grêmio estava disposto a negociar"

Volante está emprestado ao Portland Timbers, dos Estados Unidos. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O interesse do Nacional-URU em repatriar Felipe Carballo na metade do ano foi público. Em entrevista concedida à Rádio El Espectador, de Montevidéu, o pai do jogador revelou detalhes da negociação frustrada para retornar ao país natal.

Javier Carballo é preparador físico e compõe a comissão técnica de Pablo Peirano que, até outubro, atuava no clube uruguaio.

— Na metade do ano, o primeiro jogador que o Pablo (Peirano) pediu foi um volante, sem colocar um nome. Aí surgiu o nome do Felipe. Quando falavam deste tema, eu me levantava e saía, porque não queria participar. Ele veio para o Grêmio para treinar, ficou um mês no hotel porque não queria nenhum compromisso, para ficar livre e negociar com o Nacional. Estava disposto a abrir mão de dinheiro para vir ao Nacional — declarou Javier Carballo.

As conversas referidas pelo pai do atleta ocorreram entre junho e julho, quando encerrou o empréstimo ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

Na mesma época, a diretoria gremista cedeu o atacante Matías Arezo ao Peñarol. Entretanto, o volante retornou à Major League Soccer (MLS), desta vez para defender o Portland Timbers.

— Um dia, Flávio (Perchman, presidente do Nacional) me disse: "Vamos atrás do filho pródigo". Felipe ficou esperando até o último momento, até que chegou uma mensagem dizendo para seguir no Grêmio e que (a contratação) ficaria para outro momento. Doeu no Felipe, porque ele queria voltar. Lamentavelmente, teve a lesão, mas o Grêmio estava disposto a negociar, como fez com o Arezo. Ele retornou para a MLS e o Grêmio pagou parte do salário. Não aconteceu e não sei o porquê. Também não perguntei, porque não gostava de me meter quando se tratava do meu filho — completou Javier.

Comprado do próprio Nacional em 2023, Felipe Carballo está sem jogar desde o fim de agosto, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Como está emprestado até o fim do ano, será necessário discutir a renovação para que se recupere nos Estados Unidos. O contrato com o Tricolor vai até o fim de 2026.