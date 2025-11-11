Os quatro motivos que fizeram o Grêmio renovar com Edenílson

As duas partes já têm um acerto verbal para estender o vínculo atual, que expira em dezembro de 2025. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Os bons números no ano, a opinião de Mano Menezes e o aval de Luiz Felipe Scolari foram os principais argumentos da direção do Grêmio para decidir renovar o contrato do volante Edenilson.

As duas partes já têm um acerto verbal para estender o vínculo atual, que expira em dezembro de 2025, por mais uma temporada, e o anúncio depende apenas de questões burocráticas.

Conforme apurado por Zero Hora, o acordo ocorreu antes da eleição do último sábado (8) e foi motivado por diversos fatores.

Os números

Titular absoluto da equipe, Edenilson disputou 46 partidas e é o segundo que mais atuou no ano, atrás apenas de Dodi. Além disso, o meia é o líder em assistências do grupo, com sete, e é o vice-artilheiro do plantel entre os não-atacantes, com cinco gols marcados.

As tratativas foram conduzidas há várias semanas pela atual direção, liderada pelo presidente Alberto Guerra, uma vez que o atleta tinha vínculo curto, era procurado por outros clubes e já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro.

Porém, a atual direção ainda deve procurar o presidente eleito Odorico Roman antes de formalizar oficialmente o novo vínculo.

Aval da comissão técnica e custo-benefício

Além das estatísticas, pesaram ainda as opiniões do técnico Mano Menezes, do coordenador-técnico Luiz Felipe Scolari e do grupo de jogadores, que se manifestaram favoravelmente à renovação. A direção avaliou ainda que a negociação compensa para o clube pelo custo-benefício dos valores envolvidos.

Gestão de grupo

Por fim, há o fato de Edenilson ser o único titular com contrato expirando ao final do ano. Diante disso, houve a avaliação de que a renovação com o atleta seria uma demonstração de confiança no atual grupo de jogadores, algo considerado importante nesta reta do final do Brasileirão, em que o Grêmio ainda busca se livrar matematicamente do rebaixamento e almeja vaga nas Copas.