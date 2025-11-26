Gol e alto aproveitamento em passes certos: como foi o retorno de Willian pelo Grêmio 

Willian ficou afastado por cerca de dois meses em função de lesão. Jeff Botega / Agencia RBS

A vitória do Grêmio sobre o Palmeiras marcou o retorno de um reforço importante: o meio-campista Willian. Recuperado de uma fratura no pé direito, o camisa 88 foi uma das peças principais na construção do resultado de 3 a 2, de virada, na Arena.

Willian foi acionado pelo técnico Mano Menezes na volta para o segundo tempo, quando entrou no lugar de Pavon.

"Era para ter jogado 30 minutos"

Inicialmente, a expectativa era de que ele atuasse menos tempo em seu retorno, mas diante do cenário da partida, o técnico Mano Menezes optou pela troca.

— Willian não era nem para ter jogado 45 minutos, era para ter jogado 30 minutos. Essa, mais ou menos, era a previsão. Naquele momento, ele deu esse acréscimo da tranquilidade, da bola passada pelo meio, a gente voltou melhor — afirmou Mano Menezes em entrevista coletiva.

O camisa 88 havia atuado pela última vez no dia 28 de setembro, diante do Vitória, quando houve a fratura no quinto metatarso do pé direito.

Primeiro gol

Nos cerca de 54 minutos em que esteve em campo, teve 40 ações com bola, conforme dados do Sofascore. Uma das estatísticas que chama a atenção é o acerto nos passes: 97% — sendo 89% de acerto no campo do adversário.

A volta ao time ainda marcou um momento inédito. Aos 39 minutos, bateu o pênalti que garantiu o terceiro gol do Tricolor no jogo e, de quebra, o seu primeiro com a camisa gremista.

— Quero agradecer a Deus por essa vitória, pelo gol, por voltar a jogar futebol. Fiquei seis semanas sem jogar, e é muito ruim, nós que gostamos de jogar, queremos sempre estar em campo jogando, desfrutando. E hoje pude voltar e ajudar o Grêmio com essa vitória. Estou muito feliz mesmo de poder fazer esse primeiro gol, espero que seja o primeiro de muitos com essa camisa — disse Willian na saída de campo.

Com o resultado, o Grêmio afastou qualquer preocupação com a parte de baixo da tabela. Com 46 pontos, o clube ocupa a 9ª colocação, ainda com a rodada em andamento.

Com a meta de buscar uma vaga em uma das competições sul-americanas, Willian será uma presença e tanto para os dois últimos compromissos contra Fluminense (casa) e Sport (fora).

Números de Willian contra o Palmeiras

54 minutos

1 gol

Ações com bola - 40

Passes certos - 30/31 (97%)

Passes certos no campo adversário - 16/18 (89%)

Recuperação de bola - 3

Perda da posse de bola - 6



