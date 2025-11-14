Os cinco dilemas que a gestão Odorico Roman terá de enfrentar ao assumir o Grêmio

Odorico Roman foi eleito presidente do Grêmio. Ronaldo Bernardi / AgÊncia RBS

A nova direção do Grêmio terá pelo menos cinco dilemas para resolver entre o processo de transição e o início da futura gestão, previsto para a segunda quinzena de dezembro.

No campo das finanças, o destino da patrocinadora master e a venda (ou não) de atletas são as principais decisões a serem tomadas.

Já no futebol, a renovação de Edenilson, a permanência (ou não) de Mano Menezes e a contratação de um novo executivo são os temas mais imediatos.

Confira os cinco dilemas a serem enfrentados pela gestão Odorico Roman:

1) Patrocinadora master

Por conta dos atrasos nos pagamentos, a atual gestão chegou a avaliar rescindir o contrato vigente com a Alfa e buscar um novo patrocinador.

Mas a avaliação é de que não há no mercado outra empresa disposta a arcar com os R$ 50 milhões anuais acordados no contrato com a atual patrocinadora master. O clube quer, contudo, uma garantia de que os valores contratados serão cumpridos.

Caberá a gestão Odorico Roman definir qual será o caminho a ser seguido. Em um primeiro momento, a tendência é por buscar preservar a parceria atual.

Porém, se os atrasos se repetirem, o novo mandato já se iniciará com problemas financeiros.

2) Renovação de Edenilson

Após acertar verbalmente a extensão de contrato do volante por mais um ano, a direção atual optou por segurar a assinatura do novo vínculo e deixar a decisão para a futura gestão.

Ainda durante a transição, nas próximas semanas, Odorico Roman e seus pares terão três opções:

Dar o sinal verde para a renovação imediata; Vetar a prorrogação de contrato e liberar o atleta para procurar clube, antes mesmo de definir o treinador; Esperar para decidir sobre o tema após o fim do Brasileirão, correndo o risco de o jogador assinar um pré-contrato com outro clube.

3) Futuro de Mano Menezes

Por enquanto, a posição de Odorico é aguardar o fim do Brasileirão para fazer uma avaliação mais ampla sobre o trabalho do atual treinador.

Em paralelo, serão analisadas as demais opções que o mercado irá apresentar. Como em 2026 o Brasileirão começará no dia 28 de janeiro, é importante que essa decisão seja tomada o mais rápido possível.

4) Escolha do executivo

Vale o mesmo para o executivo de futebol. O nome preferido para o cargo é o de Rui Costa, hoje no São Paulo. O clube paulista, no entanto, deseja renovar com o profissional.

Por conta disso, é importante que a futura gestão defina essa questão o quanto antes, especialmente porque o executivo será figura central no processo de contratações.

5) Venda de jovens da base

Odorico assumirá um clube em dificuldades financeiras e já disse em entrevistas que pagar dívidas será uma prioridade. Para isso, porém, será inevitável vender ao menos um jogador que tenha valor de mercado no futebol europeu.