Os caminhos para o Grêmio ainda sonhar com vaga à Libertadores

Willian é uma das apostas do clube para confirmar possiblidade de classificação à Libertadores. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A distância entre sonho e realidade para o Grêmio pensar em Libertadores depende de uma combinação pouco provável de resultados. Mas ainda possível. Duas situações precisam se confirmar. Uma delas no Brasileirão, e mais complicada por depender também dos adversários.

Além de terminar a competição entre os oito primeiros, será preciso torcer durante as férias por um campeão na Copa do Brasil que esteja no G-7. Uma definição que será conhecida apenas em 21 de dezembro, após a segunda final da competição.

A vitória sobre o time reserva do Palmeiras aproximou o Tricolor do primeiro cenário. O nono lugar foi a melhor colocação desde a vitória sobre o Atlético-MG na estreia do Brasileirão. Após bater o Galo, na Arena, a equipe ficou como quinto colocado.

Ao ser questionado se o Grêmio está na briga ainda pela Libertadores, Mano Menezes cobrou que os jogadores sigam focados neste objetivo. Mesmo que a situação seja complicada.

— Enquanto existe oportunidade de você chegar lá, você tem que lutar por ela. E é o que nós vamos fazer. É melhor que você não tenha que estar olhando para trás, para baixo. Você tem mais tranquilidade, fica mais leve. A tendência das coisas acontecerem mais naturalmente, ela existe — afirmou o técnico, após a vitória sobre o Palmeiras.

Uma vitória menor, mas considerada fundamental para o futuro do clube, foi ter afastado de forma mais firme o risco de rebaixamento. Basta somar dois pontos para que não exista mais a chance matemática de queda para a Série B.

— O Grêmio já não tinha chance de cair. Faz tempo que não tinha chance de cair. É que o pessoal quer forçar um pouco a situação com o Grêmio —destacou o treinador, e enfatizou:

— Desde que a gente chegou aqui, logo depois das primeiras rodadas, o Grêmio saiu das últimas colocações e nunca mais esteve nas últimas colocações.

O jogo desta quinta-feira entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã, será importante para viabilizar esse planejamento. Como os cariocas já estão fora do alcance gremista, o time de Zubeldía abriu nove pontos de vantagem antes da partida no Rio de Janeiro, o melhor que os tricolores cariocas vencessem o confronto. Assim o caminho para o oitavo lugar se mantém possível para o Grêmio.

— Sabíamos como seria difícil a gente fazer os 46 pontos, por tudo que envolvia. O torcedor se envolveu e entendeu a ideia. Temos dois jogos para se afirmar na zona da Sul-Americana, sonhar um pouco ainda com a Libertadores. Mas jogo a jogo para conseguirmos os nossos objetivos _ projetou Marcos Rocha.

No momento, o São Paulo é o adversário mais perigoso para manter o sonho gremista de terminar entre os oito primeiros. Se conseguir confirmar bons resultados contra Fluminense e Sport, o Tricolor ainda dependerá de um resultado favorável na Copa do Brasil. Será preciso torcer para que o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a competição, o que transformaria o G-7 em G-8.