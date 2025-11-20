Os caminhos para o 2026 do Grêmio que surgiram com a vitória sobre o Vasco 

Atacante foi peça de destaque na vitória sobre o Vasco Duda Fortes / Agencia RBS

Os gritos de "Grêmio, Grêmio" na Arena tiveram um tom diferente após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco na quarta-feira. Os 33 mil torcedores que vibraram nas arquibancadas do estádio comemoraram a situação bem mais confortável na tabela do Brasileirão.

Depois de 33 rodadas sem muito a comemorar, a vitória na 34ª partida do Brasileirão deixou algo positivo para o torcedor. Um resultado que vale para a tabela do Brasileirão de 2025, mas deixa recados para o ano de 2026 também.

Um bom exemplo de coisas positivas, mesmo com o time em uma temporada irregular, é o crescimento de Amuzu. O atacante aproveitou a brecha aberta no time titular com a lesão de Willian e virou um dos destaques da equipe. Ele marcou o segundo gol da noite, e recebeu elogios de Mano Menezes.

— Ele tem drible, tem definição e assistência. A equipe está aproveitando esse novo repertório — disse.

Mano Menezes em 2026

A permanência do técnico, no entanto, está em aberto. Mano explicou que espera para sentar e conversar com a futura gestão após o Brasileirão para decidir se fica ou não em 2026. Ele afirmou que a questão não é financeira, mas o alinhamento do projeto para o clube.

— É uma direção nova, não são os que me contrataram. Se tiver interesse das duas partes, sentaremos e conversaremos. Mas temos que ajustar ideias. Em alguns dias, na hora certa, vamos falar. Não será dinheiro ou outras coisas. Mas precisa acontecer como acreditamos. Tem que começar certinho, para aumentar a chance de funcionar — projetou.

Melhorias na parte física dos jogadores

O melhor rendimento do time nas últimas rodadas, na avaliação de Mano, é fruto do trabalho feito pela comissão técnica com os atletas na parte física. Uma evolução que poderá sustentar as avaliações feitas para definir questões de formação do grupo de jogadores para o próximo ano.

— A base de qualquer atleta é ele estar bem condicionado. Antes da parte técnica, precisa estar assim fisicamente e mentalmente. Estávamos com o grupo muito abaixo do nível de competição da Série A. Isso atrasou tudo. E prejudicou individualmente os jogadores. É injusto analisar uma situação no estado que os encontramos. Eles melhoraram como um todo. Amuzu é outro jogador. Esse é o aspecto importante para avaliarmos — afirmou.

Time continuará focado no Brasileirão

Outra questão de olho no futuro é que Mano afirmou que manterá a base titular para as últimas quatro rodadas do Brasileirão. Mesmo que o risco de rebaixamento tenha sido minimizado com a vitória sobre o Vasco, a intenção no clube é seguir na busca por pontos para sonhar com uma vaga para competição continental.

Uma dessas incorporações, mesmo com o pouco tempo de campeonato, é Willian. O meia-atacante será preparado para jogar contra o Palmeiras na próxima terça-feira (25). Ele ainda desfalcará o time contra o Botafogo no sábado (22), por conta do gramado artificial do estádio da equipe carioca.