Confira os bastidores das entrevistas com os candidatos à presidência do Grêmio

Odorico e Caleffi se encontraram na troca de entrevistas da atração desta sexta-feira do Show dos Esportes. André Ávila / Agencia RBS

Uma foto para a capa da Zero Hora deste sábado (8) reuniu por alguns segundos os candidatos Paulo Caleffi e Odorico Roman no estúdio H da RBS TV. Por duas horas, o local abrigou o Show do Esportes, da Rádio Gaúcha, para a transmissão das últimas manifestações dos concorrentes ao voto do associado gremista pelo posto de presidente do clube entre 2026 e 2028.

O clima amistoso do registro, no entanto, não é o mesmo dos bastidores da disputa. Um sentimento que na eleição de 2022 trouxe o calor do assado uruguaio com a expectativa da contratação de Luis Suárez. E que três anos depois, tem novamente a polarização em torno do nome de um possível reforço. Mas desta vez o debate tem várias camadas, como um bom croissant francês.

Entrevistado inicialmente, por ser o candidato da Chapa 1, Caleffi recepcionou Odorico. Foi ele quem se posicionou para o registro feito pelo fotógrafo André Ávila.

— Vem cá, dá um abraço — disse.

Mas se o encontro foi em tom amistoso, a entrevista do candidato Caleffi foi uma defesa apaixonada das suas propostas. E uma delas, talvez a mais impactante ao torcedor, é a nacionalidade do jogador de grande expressão que ele quer contratar. O comunicador gremista Cesar Cidade Dias, que participou da entrevista, afirmou que o atacante Karim Benzema, do Al-Ittihad, seria o jogador tentado pelo candidato.

— Estamos trabalhando muito forte. Temos um alinhamento para não explicitar demasiadamente essa questão. Mas quero dizer que o torcedor do Grêmio está correto nos caminhos que está buscando. Nada é impossível para o Grêmio. Se eu tivesse uma habilidade maior, talvez eu falaria isso em francês — disse Caleffi.

Em sua oportunidade de apresentar suas ideias e projetos, Odorico rebateu a tentativa de contratação do adversário com ironia. E apostou no idioma do possível alvo do concorrente à presidência.

— Mise en scène — rebateu Odorico.

Em tradução livre das palavras do representante da Chapa 2, a aposta em Benzema seria um jogo de cena. Uma estratégia de conseguir votos do associado esperançoso em repetir o sucesso da passagem de Suárez.

As propostas das duas chapas estão expostas a qualquer sócio, torcedor ou até mesmo curioso. Depois de dezenas de entrevistas, posts em redes sociais e afins, a decisão neste sábado caberá aos 39.036 associados aptos a votar.

Mas qualquer das vias escolhidas nesta eleição, o clube terá um novo presidente a partir deste sábado. Escolhas que ditarão os rumos gremistas até o final de 2028. Para quem vencer, a gestão. Para o derrotado, uma expressão francesa será importante:

— C'est la vie.

Como dizem na França, é a vida.