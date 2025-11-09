Os bastidores da volta de Cuéllar ao time titular do Grêmio

Cuéllar deve ser novidade no meio-campo tricolor. Caroline Motta / Grêmio,Divulgação

A decisão foi tomada após uma análise feita pelo treinador sobre o desempenho do time nos últimos jogos e das características projetadas para o duelo com os cearenses.

Conforme apurado por Zero Hora, o treinador havia planejado um rodízio entre os dois volantes, a depender da estratégia estabelecida para cada partida.

Se a ideia fosse ter mais posse de bola, a escolha seria pelo colombiano. Já se o objetivo fosse ter mais intensidade, a opção seria pelo brasileiro.

Porém, após as vitórias diante de São Paulo e Juventude, Mano Menezes gostou do funcionamento do meio-campo com Dodi na primeira função e decidiu dar sequência ao atleta, que iniciou seis das últimas sete partidas. A exceção foi a derrota para o Bahia, quando o volante estava suspenso.

Após as derrotas para Corinthians e Cruzeiro, porém, o técnico chegou à conclusão de que a qualidade técnica de Cuéllar poderia ajudar a qualificar o setor. Por isso, o colombiano jogará contra o Fortaleza, pois a ideia tricolor é ter mais qualidade na troca de passes.

Diante disso, em princípio, a ideia do rodízio foi restabelecida. No entanto, na prática, está aberta uma disputa entre Cuéllar e Dodi pela primeira função do meio-campo.

Provável time

Por desgaste, Amuzu e Alysson podem ser preservados contra o Fortaleza. Como Cristian Olivera está lesionado e Pavon está suspenso, Aravena e Monsalve estão cotados para atuar nas pontas.

O provável time do Grêmio tem Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson (Aravena), Carlos Vinícius e Amuzu (Monsalve).

O jogo contra o Fortaleza neste domingo (9), na Arena Castelão, será disputado às 20h30min.