Os bastidores da eleição de Odorico Roman à presidência do Grêmio

Enrolado na bandeira do Grêmio, Odorico Roman celebrou a vitória no pleito presidencial. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Depois de semanas de campanha, entrevistas e expectativa, Paulo Caleffi e Odorico Roman deixaram neste sábado (8) a condição de candidatos à presidência do Grêmio. Odorico Roman foi eleito, com 15.311 votos, e será presidente do Grêmio até o final de 2028. Caleffi voltará a ser apenas torcedor e conselheiro. A participação foi a maior da história do clube, com 22.240 votantes.

O último dia deles na rotina de campanha teve poucos momentos em comum. Mesmo que tenham passado o dia no mesmo ambiente, cada um ocupou um espaço diferente no saguão da Arena que recebeu a estrutura da eleição.

Mas eles estiveram juntos, ao menos por alguns minutos, para uma entrevista para a RBS TV. Candidato da Chapa 1, Caleffi falou primeiro.

— Nós vamos devolver o protagonismo e a representatividade que o torcedor tanto gosta — projetou.

Odorico, da Chapa 2, também se manifestou.

— Nossa proposta é a melhor. O Grêmio precisa de mudanças — disse.

Enquanto Caleffi passou o sábado todo no local, no corpo a corpo junto ao eleitor, Odorico teve rotina mais tranquila.

Ao lado de Celso Rigo e de companheiros da chapa, o candidato foi até uma churrascaria de Porto Alegre para almoçar. O grupo comeu duas paletas de ovelha. O adversário permaneceu na esplanada do estádio.

Um recorte de como cada um deles costuma interagir. Caleffi gosta de se envolver diretamente, como quando ajudou a montar a tenda onde seus apoiadores aguardaram a apuração.

Odorico é mais discreto, mais tranquilo no contato. Brincou que acordou sem nervosismo pelo dia decisivo pela frente. Como também fez o adversário, o candidato da Chapa 2 atendeu a todos os pedidos de fotos e conversou com os torcedores que o buscavam.

Muito mais que planos de almoço e interações, a rotina dos candidatos foi de entrevistas neste sábado. Muitas e muitas perguntas sobre próximos passos, reforços, composição de eventuais direções e mais.

Pouco depois das 17h, o fim dessa jornada foi conhecida. A vitória expressiva de Odorico foi celebrada dentro do auditório da Arena.

— O torcedor pode esperar trabalho, responsabilidade, dedicação ao Grêmio. Vamos estudar cada problema do Grêmio e procurar a melhor solução — afirmou o presidente eleito.