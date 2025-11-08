Odorico Roman é eleito presidente do Grêmio

Odorico Roman foi eleito presidente do Grêmio. Ronaldo Bernardi / AgÊncia RBS

O Grêmio tem novo presidente para o triênio 2026-2028. Odorico Roman foi o escolhido pelos sócios do clube na eleição deste sábado (8), com 68,84% dos votos - 15.311 no total. O candidato venceu Paulo Caleffi, da chapa 1, que teve 6.704 votos (30,14%). Outras 225 pessoas (1,01%) votaram em branco.

Odorico Roman, 67 anos, é economista de formação. Será sua segunda participação na vida política do clube, após ter sido vice de futebol campeão da Copa Libertadores com o Grêmio em 2017. Também fez parte do departamento de futebol na gestão da equipe campeã da Copa do Brasil de 2016.

- O torcedor pode esperar trabalho, responsabilidade, dedicação ao Grêmio. Vamos estudar cada problema do Grêmio e procurar a melhor solução - afirmou o presidente eleito.

Hoje eu faço um pedido a todos os gremistas. Todos que querem ajudar o Grêmio são muito bem-vindos. O Grêmio precisa de pessoas que se unam em torno do clube ODORICO ROMAN Presidente eleito do Grêmio

Junto a Odorico, o associado também escolheu o Conselho de Administração responsável por comandar o clube junto ao presidente.

Os vices do Conselho de Administração serão:

Fábio Rigo

Carlos Alberto Dressler

Eduardo Schumacher

Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral

Antônio Dutra Jr.

Paulo Grings

Outros ocupantes de cargos chave para a gestão do clube também já estão definidos. O CEO será Alex Leitão, que também foi CEO do Athletico-PR em 2024 e do Orlando City entre 2015 e 2022.

A eleição teve a maior participação da história do clube. Foram 22.240 sócios votantes.

Na eleição de 2022, em que Alberto Guerra foi eleito, participaram 14.895 sócios gremistas. Estavam aptos para votar 39.041 associados. Destes, 685 compareceram presencialmente, e 21.555 registraram seu voto pelo sistema online.

O número de participantes é maior do que o total de eleitores de 419 municípios do RS. Cidades como Soledade, Jaguarão, São José do Norte, Nova Santa Rita e Nova Petrópolis tinham menos do que 22.240 eleitores aptos no pleito de 2024.

Veja fotos da votação





Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.