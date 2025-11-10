O que os colunistas de GZH disseram sobre o empate do Grêmio com o Fortaleza

O Grêmio empatou com o Fortaleza, no Castelão, na noite deste domingo (9), em 2 a 2 . Carlos Vinícius e Marlon marcaram os gols gremistas no primeiro tempo. Bareiro e Matheus Pereira fizeram os do time da casa.

Com 40 pontos, em 14º lugar após o fim da 33ª rodada, o Tricolor ainda se preocupa com o Z-4. A distância para a zona do rebaixamento ficou em sete pontos. Enquanto isso, na cada vez mais improvável busca por vaga na Libertadores, a distância do último time no G-7 ficou em 11 pontos.