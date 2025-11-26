O que os colunistas de GZH disseram sobre a vitória do Grêmio contra o Palmeiras

O Grêmio, de virada, venceu o Palmeiras na noite desta terça-feira (25), na Arena. Em jogo com gols de Amuzu, Carlos Vinícius e Willian para o Tricolor, e Facundo Torres e Benedetti para o Verdão, os donos da casa se livraram definitivamente do rebaixamento e agora nutrem o sonho em busca do G-8 após o 3 a 2, válido pela 36ª rodada do Brasileirão.