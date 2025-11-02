O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Corinthians

O Grêmio perdeu para o Corinthians por 2 a 0 na tarde deste domingo (2). O time de Mano Menezes tinha um confronto direto para entrar na briga por uma das vagas à Libertadores via Brasileirão, mas ficou mais longe do objetivo.
Com o resultado, o Tricolor permanece em 11º no Brasileirão, com 39 pontos.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre a derrota do Grêmio.
Colunistas Corinthians x Grêmio
