O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Grêmio para o Corinthians

Arthur foi destaque na derrota para o Corinthians. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio perdeu para o Corinthians por 2 a 0 na tarde deste domingo (2). O time de Mano Menezes tinha um confronto direto para entrar na briga por uma das vagas à Libertadores via Brasileirão, mas ficou mais longe do objetivo.

Com o resultado, o Tricolor permanece em 11º no Brasileirão, com 39 pontos.

