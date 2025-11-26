O que o Grêmio priorizará antes dos últimos jogos pelo Brasileirão

Com 46 pontos, o clube praticamente eliminou as chances de rebaixamento. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Restam duas partidas para o Grêmio encerrar o Brasileirão e a temporada de 2025. O clube definiu o planejamento para os últimos jogos e priorizará a parte física dos jogadores nos próximos treinos. O Tricolor busca confirmar vaga numa competição continental de 2026.

Com 46 pontos, o clube praticamente eliminou as chances de rebaixamento. Agora, o objetivo está em obter a classificação na Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores do próximo ano, caso o G-8 seja formado em caso de conquista da Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro.

Desta forma, o Grêmio deverá escalar força máxima nas duas últimas rodadas. Na terça-feira (2), na Arena, contra o Fluminense, e Sport, em Recife, no encerramento da competição, em 7 de dezembro. Depois, os jogadores receberão férias com reapresentação a ser confirmada para o começo de janeiro.

A comissão técnica projeta, nos próximos 10 dias, válidos para o calendário de 2025, entre sete e oito sessões de treinos. A carga física de recuperação de atletas será aumentada. Por exemplo, nesta quinta, apenas a fisioterapia está prevista para o elenco após vitória contra o Palmeiras. Serão quatro atividades até encarar os cariocas. Questões táticas e técnicas serão tratadas entre sábado e domingo.

Depois, o clube avaliará, a partir do resultado, um ou dois dias de descanso antes do confronto no Nordeste brasileiro. A mesma estratégia de um dia de folga e outro de fisioterapia poderá se replicada. A ideia é não forçar agora.

O Grêmio evitará arriscar algum jogador com chances de lesão, pois nesta altura do ano, pela antecipação do começo da próxima temporada, poderá atrapalhar os trabalhos preparativos para o calendário de 2026. O Departamento Médico gremista deverá ter alguns remanescentes como Villasanti, Noriega, Balbuena, Braithwaite e João Pedro.