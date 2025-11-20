O que o goleador Carlos Vinícius disse sobre as chances de vaga na Libertadores para o Grêmio

Contra o Vasco, atacante marcou seu oitavo gol em 12 jogos pelo Tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Sem dúvida, Carlos Vinícius é um dos grandes responsáveis por fazer a torcida do Grêmio deixar de pensar tanto na luta contra o Z-4 e passar sonhar com uma vaga na Libertadores. Nesta quarta (19), contra o Vasco, reforçou isso ao marcar seu oitavo gol em 12 jogos pelo Tricolor.

Foi ele o responsável por abrir a vitória por 2 a 0 sobre os vascaínos, pela 34ª rodada do Brasileirão, na Arena. Após cruzamento de Pavon, como um legítimo centroavante, o camisa 95 dominou, girou e marcou, sem chances para Léo Jardim.

O resultado mantém o sonho vivo de que será possível seguir brigando nos quatro jogos restantes do Brasileirão por uma possibilidade de G-8 – ou até mesmo G-9, que levaria o Tricolor à próxima Libertadores.

— Trabalhamos para isso (a vaga). Olhamos sempre para cima na tabela, ainda mais depois de uma vitória assim. Logo já temos outro combate, e precisamos ganhar. A gente sabe a dificuldade do campeonato, são adversários muito difíceis, mas vamos continuar com a grande performance — promete Carlos Vinícius.

Feliz pela boa fase

— Graças a Deus fui feliz (no lance do gol). Mas não adianta eu querer aqui trazer o mérito só para mim, é fruto de um grande trabalho da comissão técnica, dos atletas. Fico feliz hoje de estar aqui mais uma vez na presença dos nossos torcedores, da minha família. É muito gratificante, foram três pontos bem conseguidos.

O Grêmio volta a campo no sábado (22), contra o Botafogo, fora de casa.