O que é transfer ban, punição imposta pela Fifa ao Grêmio

A punição imposta pela Fifa ao Grêmio, nesta terça-feira (18), chama-se transfer ban. A sanção impede que o Tricolor registre novos jogadores por conta de uma cobrança do River Plate-URU, que alega ter 150 mil euros (R$ 920,2 mil) a receber do clube gaúcho.

A dívida é relativa ao empréstimo do atacante Matías Arezo ao Peñarol, e a sanção é válida até o valor ser quitado. Quando o Grêmio honrar o que deve aos uruguaios, o transfer ban será suspenso e o clube poderá registrar atletas.

O que é o transfer ban

É uma punição administrativa imposta pela Fifa aos clubes que ficam inadimplentes em transferências nacionais e internacionais. Com a penalização, o clube devedor punido fica impedido de registrar novos jogadores.

O atleta ou clube credor deve entrar com um pedido na Fifa comprovando que o pagamento acordado não foi realizado. A partir disso, a entidade notifica o devedor, dando um prazo de 45 dias para a quitação.

Caso o débito persista, há a sanção com o transfer ban, uma das punições previstas no Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).

Com duração indeterminada, a pena só é superada caso haja um acerto entre as partes, seja com o pagamento da totalidade ou com um novo parcelamento.

Consequências do transfer ban

Prevista na código disciplinar da Fifa, a principal consequência do transfer ban é o impeditivo de clubes inscreverem novos jogadores em competições de âmbito nacional e internacional.

Contudo, se o valor pendente seguir em aberto, ou em situações de reincidência, outras implicações podem ser colocadas em prática.

As penalidades são impostas pela entidade com o objetivo de impedir que os clubes burlem as obrigações fiscais e financeiras perante outros clubes ou associações, de modo a garantir que potenciais devedores arquem com as suas responsabilidades.

Como funciona a punição a clubes brasileiros

Quando se concretiza uma transferência entre clubes de dois países diferentes, é imprescindível que se analise a legislação nacional e também a internacional.

Isso porque os clubes fazem parte de um sistema associativo, integrando federações, confederações nacionais e confederações internacionais, tornando-se necessário o respeito às normas e regulamentos impostos por esta cadeia, como é o caso RSTP, código de regulamentação para transferência e status de jogadores de futebol.

Apesar de amparados, tanto pela justiça comum no Brasil, como também pela justiça desportiva, os clubes brasileiros podem sofrer as sanções quando há negociações em aberto com equipes do futebol internacional.

O Grêmio, por exemplo, apresentava uma dívida em aberto com o Cerro Porteño, do Paraguai, em função de pendências no pagamento do volante Mathias Villasanti.

Prazo de retirada do transfer ban

O transfer ban não é eterno. A sanção é mantida até que o valor seja pago pelo devedor e comprovado junto a Fifa.

Contudo, vale destacar que o período de punição para registro dura o tempo máximo de três janelas de transferências consecutivas para a inscrição de novos jogadores, segundo aponta o capítulo 24, artigo 3º do RSTP.

Quando o clube devedor paga o valor em aberto, o clube credor é acionado pela Fifa para que apresente o comprovante. Assim que os documentos forem evidenciados, o clube, anteriormente devedor, pode solicitar junto à entidade a queda do transfer ban e garantir a possibilidade de registro de jogadores novamente.

Caso o tempo máximo de punição seja alcançado e o clube devedor não apresente os comprovantes de pagamento, as punições podem ser ainda mais rígidas e gerar desde perda de pontos em campeonatos locais até mesmo o rebaixamento de divisão.