O que disseram os colunistas sobre a derrota do Grêmio para o Botafogo

O Grêmio usou time misto no Engenhão, no Rio de Janeiro, e foi derrotado pelo Botafogo na noite deste sábado (22). Com o resultado, o time pode cair até a 15ª posição após o desfecho na 35ª rodada. Ceará, Vasco e Inter podem passar pelo Tricolor caso vençam suas partidas.
Confira o que os colunistas de GZH escreveram sobre o desempenho do time de Mano Menezes.
Opiniões sobre o desempenho tricolor na partida da 35ª rodada
