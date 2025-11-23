O que Carlos Vinícius disse sobre ser reserva na derrota do Grêmio para o Botafogo

Carlos Vinícius deixou a sua marca contra o Botafogo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma das boas notícias do Grêmio no segundo semestre de 2025 é o centroavante Carlos Vinícius, autor de 9 gols em 12 jogos no Brasileirão, 10 como titular. Ele começou no banco de reservas na derrota do Tricolor para o Botafogo, neste sábado (22), mas novamente deixou sua marca.

A opção de deixar o artilheiro das últimas partidas no banco gerou questionamentos. Na zona mista do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Carlos Vinícius falou sobre o assunto e indicou que pediu para ser titular.

— Não parte só de mim, e sim de todo o staff técnico. Não só eu (pede para ser titular), todos os jogadores querem jogar. A ideia da comissão é para o bem da equipe — explicou o centroavante.

Antes do duelo no Rio, Carlos Vinícius vinha de uma sequência de nove partidas como titular. Apesar disso, ele afirmou que está bem fisicamente.

— Fisicamente eu estou bem, agora é continuar nesse condicionamento físico para não sofrer lesões, como eu sofri no início, porque nesta reta final é preciso de todos.

O próximo desafio do Grêmio será na terça-feira (22), na Arena, contra o Palmeiras. O Tricolor é o 12º colocado no Brasileirão, com 43 pontos.

