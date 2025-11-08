O que Caleffi e Odorico pensam sobre reforços para o Grêmio em 2026

Odorico e Caleffi disputarão o voto dos sócios neste sábado (8). André Ávila / Agencia RBS

Candidatos à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi e Odorico Roman participaram nesta sexta-feira (7) de uma entrevista no Show Dos Esportes, da Rádio Gaúcha. O pleito gremista ocorre neste sábado (8), entre 10h e 17h, na Arena e de forma online.

Dentre os temas abordados, um deles foi sobre os reforços para 2026. Os candidatos não revelaram nomes, mas deram indícios de movimentações no mercado em uma possível gestão.

Caleffi revelou ter se aproximado de um grande jogador do futebol mundial para trazê-lo ao Tricolor caso eleito. O comunicador gremista César Cidade Dias, que participou da entrevista, afirmou que o atacante Karim Benzema, do Al-Ittihad, seria o jogador tentado pelo candidato.

No entanto, o candidato da Chapa 1 e ex-vice de futebol não confirmou o nome, mas indicou que trata-se de um jogador francês.

— Não podemos avançar em situações jurídicas de uma contratação, pois não há legitimidade para fazê-la. Nós fizemos um vídeo (ao jogador desejado) parecido com o que apresentamos para o Suárez. O salário da proposta, base, que eu não posso falar, não excede os limites de grandes jogadores do futebol brasileiro — comentou Caleffi.

Já Odorico entende que o elenco do Grêmio precisa ser remodelado para a próxima temporada. Além disso, o candidato da Chapa 2 projetou reduzir a folha salarial do time.

O comunicador César Cidade Dias questionou Odorico sobre o nome do atacante Pedro, do Flamengo. O candidato confirmou a procura, mas disse que o clube carioca não aceita negociar o jogador no mercado brasileiro.

— Nós buscamos informações sobre o Pedro, já que era um jogador que, em um determinado momento, parecia que estaria disponível. O que nós soubemos do Pedro, objetivamente, é que o Flamengo não libera o Pedro para o mercado brasileiro e que o preço dele para fora é em torno de 15 milhões de euros — informou Odorico.

O que Caleffi e Odorico pensam sobre reforços para o Grêmio em 2026

Paulo Caleffi

— Nós estamos trabalhando muito forte. Temos um alinhamento para não explicitar demasiadamente essa questão. Mas quero dizer que o torcedor do Grêmio está correto nos caminhos que está buscando. Nada é impossível para o Grêmio. Se eu tivesse uma habilidade maior, talvez eu falaria isso em francês.

— A operação surge com um grande empresário do futebol mundial, e ele é que faz uma aproximação inicial. Já existiram os contatos devidos. Vou ficar por aqui.

Odorico Roman

— No nosso entendimento, o time do Grêmio precisa ser remodelado. É claro que o grupo já é bastante numeroso e nós temos que adequar o tamanho do grupo para poder trazer os jogadores, que nós queremos, para reforçar. A gente entende que, sim, o grupo precisa de reforço para o Grêmio ter um time competitivo.

— Com relação ao tamanho da folha (salarial) do Grêmio, nós temos preocupação, sim. O Grêmio precisa se reorganizar financeiramente. É para isso que nós vamos trabalhar. Uma das nossas propostas é reduzir o endividamento do Grêmio até o final da nossa gestão. Mas queremos ter um time competitivo. E para isso nós temos que adequar o tamanho do grupo atual, reduzir a folha e trazer jogadores que reforcem o time, que atualmente é insuficiente.