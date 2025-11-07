O provável time do Grêmio contra o Fortaleza

Cuéllar pode retornar ao time titular contra o Fortaleza. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Como já havia sido indicado após a derrota para o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes devem promover alterações na equipe titular para enfrentar o Fortaleza, neste domingo (9), às 20h30min, fora de casa, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Entre os jogadores cotados a serem poupados estão Amuzu e Dodi. O motivo seriam questões físicas em ambos os atletas. Para essas vagas, os principais cotados a iniciarem são Cuéllar e Monsalve.

No ataque, Alysson, titular contra o Cruzeiro, pode iniciar no banco de reservas. Neste caso, quem ganharia uma oportunidade é o chileno Aravena, que jogaria ao lado de Monsalve e de Carlos Vinícius.

Os atacantes Cristian Olivera, com lesão no tornozelo, e Pavon, suspenso, são desfalques confirmados para a partida. O técnico Mano Menezes, também suspenso, será substituído pelo auxiliar Sidnei Lobo.

O provável Grêmio tem: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Arthur; Edenilson, Alysson (Aravena), Monsalve e Carlos Vinícius.