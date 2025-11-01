O provável time do Grêmio contra o Corinthians

Carlos Vinícius comandará o ataque tricolor. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio vai a São Paulo enfrentar o Corinthians neste domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão. O técnico Mano Menezes deve repetir a escalação que venceu o Juventude por 3 a 1 no último domingo.

Existe chance de mudança na lateral direita, com a saída de João Lucas para a entrada de Gustavo Martins, mas a tendência é de que Mano mantenha a formação vitoriosa.

Um provável time tem: Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

O Grêmio ainda tem um último treino na manhã deste sábado (1º) antes de viajar para São Paulo, à tarde. O Tricolor é o 11º na tabela, com 39 pontos. Os paulistas estão uma posição acima, mas com o mesmo número de pontos.