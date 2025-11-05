O melhor e o pior cenário para o Grêmio na 32ª rodada do Brasileirão

Grêmio perdeu o último jogo para o Corinthians. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (5), às 20h, pela 32º rodada do Brasileirão. O Tricolor está na 11ª posição, com 39 pontos, e pode subir uma posição na tabela. Mas, para o melhor dos cenários se concretizar, o Grêmio não depende apenas de si mesmo.

O Corinthians está na 10ª colocação com 42 pontos e 11 vitórias. Para o time de Mano Menezes ocupar o seu lugar, é preciso vencer o duelo contra o Cruzeiro e torcer pela derrota dos paulistas para o Bragantino. Isso igualaria a quantidade de pontos e de vitórias. O Vasco, em nono, também tem 42 pontos, mas possui 12 vitórias e não pode ser ultrapassado pelo Grêmio.

Pelo saldo de gols, o Corinthians ainda ficaria na frente — neste momento, o do Corinthians é de -1 e o do Grêmio, -7. Então, ainda seria preciso descontar esse saldo. Se o Grêmio vencer por 3 a 0 e o Corinthians perder pelo mesmo placar, por exemplo, o saldo se anularia e a posição ficaria com o Grêmio pelo critério de desempate seguinte, de gols pró.

A vitória é a única possibilidade do Grêmio subir. Caso empate, fica no mesmo lugar ou perde posições, a depender dos resultados de Ceará e Atlético-MG. Se um vencer e o outro perder ou empatar, o Grêmio cai para 12º. Caso os dois vençam, o Grêmio cai para 13º.

Já o pior dos cenários pode fazer o Grêmio perder até quatro posições. Se perder, vai ter que ficar de olho nos resultados de quatro adversários que, respectivamente, estão nas posições abaixo: Ceará, Galo, Bragantino e Inter. Se todos vencerem, o Tricolor pode ir para o 15º lugar.

Cenários para o Grêmio na 32ª rodada

Em caso de vitória

Do 10º ao 11º lugares: para subir na tabela precisa ganhar, secar o Corinthians e ainda descontar um saldo de seis gols

Em caso de empate

Do 11º ao 13º lugares: não tem como subir, só cair duas posições

Em caso de derrota

Do 11º ao 15º lugares: perder o jogo pode significar um tombo de quatro posições, ficando duas acima do Z-4 (distância pode cair para cinco pontos)