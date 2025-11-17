O impacto que o jogo contra o Vasco terá no futuro do Grêmio no Brasileirão

Mano Menezes deve definir a escalação no treino desta segunda-feira (17) para a partida contra o Vasco Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio terá nova oportunidade no Brasileirão de decidir para onde olhará até o fim do ano. Uma vitória sobre o Vasco coloca o clube de volta no grupo de time que ainda mantém esperanças de que o G-7 vire G-8. Mas uma derrota nesta quarta-feira, na Arena, abre a perspectiva de terminar 2025 de olho mais uma vez no Z-4.

Em 14º lugar, com 40 pontos, o Tricolor se vê cinco pontos longe dos rebaixáveis. E, caso o número de vagas à Libertadores de fato aumente, também cinco ponto do oitavo lugar.

Para se colocar na briga ainda pelo objetivo de estar na principal competição das Américas, o Tricolor terá de vencer o jogo contra Fernando Diniz e seus comandados. Uma missão que ficou um pouco mais complicada por um desfalque causado pela data Fifa. Noriega, titular da defesa, estará em campo contra Aravena na Rússia um dia antes da partida em Porto Alegre. Chile e Peru realizarão um amistoso em Sochi a partir das 14h.

Nova dupla de zaga

Por isso a expectativa é que Mano Menezes aposte na dupla de zaga com Gustavo Martins e Kannemann. Os dois jogaram juntos em três oportunidades no Brasileirão. Começaram o empate em 1 a 1 com o Botafogo, o triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória e permaneceram por 18 minutos em campo antes do Bahia iniciar a goleada por 4 a 0.

— É só trabalho mesmo (para corrigir os erros). Temos de ter consciência do porquê aconteceram os erros. Estar focado e concentrado para errar o mínimo possível. São jogadores que não estão acostumados a cometer esses erros. São atletas de alto nível. Temos a parada agora, mas logo vamos estar em campo de novo. Temos de apagar isso e lutar pelas próximas vitórias — disse o auxiliar-técnico Sidnei Lobo após o empate com o Fortaleza.

Desfalque no meio-campo

Quem é desfalque quase certo é o meia Willian. O jogador tinha chances de voltar, mas a recuperação de uma fratura no quinto metatarso ainda levará mais alguns dias. Por isso, também com o desfalque de Edenílson, a comissão técnica decidirá no treino de segunda entre Cristaldo e Monsalve para a função de articulador. Uma aposta para vencer o Vasco e manter a chance de seguir torcendo para que a competição tenha um G-8.

Briga por Libertadores

Dois caminhos ampliariam o número atual de classificados à Libertadores no Brasileirão. Ambos requerem que o gremista pegue a bandeira de outros clubes para torcer. Para sair do G-7 e o Brasileirão passar a ter um G-8, será preciso que o vencedor da Copa do Brasil ou da Copa Sul-Americana já esteja na zona de classificação na competição. Cruzeiro e Fluminense, até o momento, cumprem esse pré-requisito. A situação do Atlético-MG é mais complexa de se realizar.

Briga contra o Z-4

A recuperação dos jogos atrasados do Brasileirão na data Fifa confirmou o rebaixamento matemático do Sport. Mas o empate do Fortaleza com o Atlético-MG também foi importante. Além de manter a equipe cearense no Z-4, o time de Belo Horizonte empacou na tabela. O Galo alcançou 44 pontos, apenas quatro a mais que o Grêmio, e chegou ao nono lugar na tabela com a decisão da Sul-Americana pela frente.