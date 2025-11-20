O fator que não será problema para Mano Menezes renovar com o Grêmio

Técnico pode permanecer no clube para 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

Com Odorico Roman eleito como presidente do Grêmio para o triênio 2026-2028, já se fala nos bastidores do clube sobre a possível permanência de Mano Menezes para o próximo ano ou não. Após a vitória sobre o Vasco por 2 a 0, o treinador foi perguntado se já aconteceu alguma conversa para que siga no cargo.

Segundo o técnico, o assunto só será tratado após o fim do Campeonato Brasileiro:

— Eu não vou tratar desse assunto antes de o campeonato terminar. Eu acho que é correto fazer assim. É uma direção nova que está chegando, não foi a direção que me contratou. Então, certamente, se houver interesse das duas partes, nós vamos sentar e vamos conversar.

Sobre a conversa que deve acontecer nas próximas semanas, Mano ressaltou que será necessário um "ajuste de ideias" com os novos dirigentes, priorizando a confiança entre ambas as partes. Além disso, ele ressaltou que a parte financeira não deve ser um problema.

— Daqui uns dias, quando for a hora certa, vamos sentar para conversar sobre essas coisas. Certamente não vai ser de dinheiro, certamente não vai ser de outras coisas que nós teremos problemas — explicou Mano.

O Grêmio volta a jogar neste sábado (22), às 19h30min, contra o Botafogo, fora de casa. Depois, terá jogos contra Palmeiras, Fluminense e Sport.

