Nova falha coloca titularidade de Volpi em xeque no Grêmio

Volpi falhou no gol do Fortaleza. LUCAS EMANUEL / ESTADÃO CONTEÚDO

O debate iniciado em janeiro, quando Tiago Volpi foi anunciado como goleiro do Grêmio, se estende a cinco jogos do fim da temporada. Questionado ao ser contratado, o camisa 1 segue contestado. Desta vez por um dos gols sofridos no empate em 2 a 2 com o Fortaleza no domingo (9).

O segundo gol cearense foi marcado de falta, em um chute defensável. Levantamento da Rádio Gaúcha apontou que Volpi sofreu cinco gols na temporada neste tipo de lance. Depois de um longo período na meta gremista, no segundo turno do Brasileirão Volpi foi ausência por lesão e abriu espaço para Gabriel Grando jogar outra vez.

Volpi oscilou durante o ano. Fez grandes defesas, marcou até gol de pênalti no empate com o Flamengo, mas em contraste sofre com bolas defensáveis que passaram e saídas do gol em falso.

Grando se recupera de um problema muscular. Mesmo ausente, o questionamento de quem deve ser o titular do gol gremista foi reaberto.

— Volpi, porque se você pegar os prós e contras às vezes que ele salva, a reposição dele que é boa, os milagres que ele já operou, os pontos que ele já deu e botar no outro lado da balança as falhas, como a de domingo, por exemplo, acho que a balança ainda vai ficar bem inclinada ao outro lado, sobretudo com o grande do outro lado. Acho que é diferente, acho que o Volpi tá num outro patamar mesmo — opina Sérgio Xavier Filho, comentarista do SporTV.

Média de gols

No segundo turno do Brasileirão, mais partida atrasada com o Botafogo, Volpi disputou 10 partidas. Sofreu 12 gols. E não buscou a bola nas redes apenas no 0 a 0 com o Ceará. Além do lance em Fortaleza, também falhou contra o Corinthians, quando saiu em branco em um cruzamento.

Grando foi escalado cinco vezes. Levou sete gols e não foi vazado em um. O lance mais polêmico em que se envolveu foi no 4 a 0 sofrido para o Bahia. O último gol baiano saiu de uma indecisão dele e do zagueiro Kannemann.

— Não sei qual a situação clínica do Grando hoje, mas se tiver à disposição, penso que deveria ganhar sequência. Ele só teve chance quando Volpi estava fora e sempre foi bem, nunca falhou. Não vejo motivos para não ter novas oportunidades — avalia Queki, comunicadora identificada do Grupo RBS.

E as cotações?

Tendo como base as cotações de Zero Hora, a média de atuação dos dois goleiros é similar nesse conjunto de jogos. A de Volpi é de 6,6, enquanto a de Grando é de 6,8. O atual titular tem maior amplitude de nota. Levou nota 9 na partida contra o Flamengo. Sua mais baixa foi 4, na derrota para o Fortaleza.

As notas de Grando são mais homogêneas. Variam entre 7,5 e 6,5.

— Volpi. Aqui escreve um grande admirador de Gabriel Grando, mas pouco mudará a vida do Grêmio trocar de goleiro agora, no final do campeonato. Faltam poucos jogos e nem considerei a falha de Volpi tão grave assim no gol do Fortaleza. O debate sobre o goleiro titular deve começar em janeiro — se posiciona Marcelo de Bona, colunista de GZH e narrador da Rádio Gaúcha.