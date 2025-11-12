Grêmio

Planejamento futuro
Notícia

Nova direção do Grêmio estipula meta de reforços e define prioridade no mercado; saiba quantas contratações devem ser feitas

Presidente eleito Odorico Roman e sua equipe priorizam "criação ofensiva" e almejam pelo menos quatro reforços em nível de titularidade

Rodrigo Oliveira

