Nova direção do Grêmio estipula meta de reforços e define prioridade no mercado; saiba quantas contratações devem ser feitas

Odorico Roman e seus pares devem se reunir presencialmente na próxima semana com a direção liderada por Alberto Guerra Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A direção eleita do Grêmio já definiu uma meta de reforços e uma prioridade no mercado. A ideia é fazer quatro contratações para o time titular, e a meta é aprimorar a criação ofensiva do time.

Isso não significa que outros reforços para composição de grupo não sejam buscados. No entanto, o objetivo é reforçar o time titular de forma pontual, sem uma mudança brusca de fotografia.

Olho em Pedro e em Cebolinha

Entre os nomes observados estão os atacantes Pedro e Everton Cebolinha, do Flamengo. O primeiro é considerado inviável. Já o segundo, embora difícil, pelos altos valores, é tratado como uma negociação possível de ser construída.

O fato, porém, é que o setor ofensivo terá uma atenção especial na busca por reforços.

— Entendemos que o Grêmio precisa sim de reforços. Olhando o time em campo, vejo uma dificuldade de criação ofensiva, e precisamos corrigir isso. Esse é um dos pontos principais no meu ponto de vista. É nessa linha que estamos trabalhando — disse no último sábado (8) à Rádio Gaúcha o então candidato a presidente Odorico Roman, poucas horas antes de ser eleito.

Capacidade financeira

As sondagens no mercado são lideradas pelo futuro vice de futebol Antônio Dutra Júnior. No entanto, eventuais tratativas devem evoluir apenas após o início do processo de transição, na próxima semana, quando a futura gestão receberá mais informações sobre a capacidade financeira do clube.